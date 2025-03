Die New York Giants und Quarterback Russell Wilson haben sich auf einen Einjahres-Deal geeinigt. Die Verpflichtung könnte ein letzter Anlauf sein - für Wilson und für die aktuellen Gesichter der Giants.

von Tim Rausch

"Ich war hier schon mal und kann es kaum erwarten, es wieder zu tun", kündigt Russell Wilson seinen bevorstehenden Wechsel zu den New York Giants in den sozialen Medien an.

Dazu postet er ein Bild vom MetLife Stadium, der Spielstätte der beiden New Yorker Franchises.

Der Quarterback spielt damit sicherlich auch auf seinen Sieg im Super Bowl 48 (2013) an. Eine Errungenschaft, die er mit den Giants wohl gerne wiederholen würde.

Der 36-Jährige und New York haben sich dafür auf einen Deal über ein Jahr geeinigt. Er kann bis zu 21 Millionen US-Dollar verdienen, nur die Hälfte ist garantiert.

Damit ist auch die Erwartungshaltung an den Quarterback klar: Spiel gut und du verdienst gut.