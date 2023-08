"Ein wirklich harter Tag. So ein wunderbarer junger Mann. Wir haben es versucht und es hat nicht geklappt. Das ist unsere Sache und wir übernehmen die Verantwortung dafür. Ich bin mir aber sicher, seine Geschichte ist noch lange nicht geschrieben, ich freue mich für Trey", so der GM.

Die Zeit von Trey Lance in San Francisco ist vorbei. Rund zweieinhalb Jahre, nachdem die 49ers den Spielmacher im Draft an Position drei ausgewählt hatten, um ihn zu ihrem neuen Franchise Quarterback zu machen, wird der 23-Jährige getradet.

49ers traden Lance zu den Cowboys

Bei den Cowboys trifft Lance auf Starting Quarterback Dak Prescott, außerdem stehen Cooper Rush und Will Grier als Ersatzmänner im Kader. Mit der Verpflichtung von Lance wird erwartet, dass Grier entlassen wird.

Lance wurde 2023 an Positon drei gedraftet. In seiner ersten Saison musste er sich zumeist hinter Jimmy Garoppolo anstellen. In der zurückliegenden Spielzeit, als er eigentlich als Starter agieren sollte, zog er sich in Woche zwei eine schwere Knöchelverletzung zu, die seine Saison vorzeitig beendete.

In zwei Jahren bei den Niners erzielte er eine Bilanz von 2:2, verbuchte 797 Passing Yards, fünf Touchdowns und drei Interceptions.