NFL - Chicago Bears: Quarterback Caleb Williams ätzt gegen Packers - "F... Green Bay"

Auch Bears-Quarterback Caleb Williams bekam die aufgeheizte Stimmung in dem Duell in seinem ersten Jahr in der NFL gleich zu spüren.

Bei Williams hat das erste Auswärtsspiel in Green Bay keine guten Spuren hinterlassen, zumindest was die Fans angeht. "Die Packers-Fans sind blöd", sagte er mit einem Schmunzeln auf die Frage, ob er bisher Probleme mit Fans anderer Teams hatte.

Der Lambeau Leap hat in Green Bay Tradition. Normalerweise feiern Packers-Spieler Touchdowns oder Siege mit einem Sprung in den Heimblock. Immer wieder versuchen aber auch Auswärtsteams, wie die Bears, ihr Glück.

Video zeigt Abneigung von Williams gegen Green Bay

Nun tauchte zudem auch noch ein Video bei "x" auf, das den Quarterback beim Summer Smash zeigt. Dabei schreit er gemeinsam mit anderen Leuten: "Fuck Green Bay, fuck Green Bay."

Es wird spannend zu beobachten sein, was für einen Empfang die Packers-Fans Williams & Co. bescheren werden, wenn sie in Woche 14 am 7. Dezember in Green Bay zu Gast sind.

Zwei Wochen später kommt es in Woche 16 zum erneuten Aufeinandertreffen in Chicago.