Nach dem Trainerbeben bei den Chicago Bears kommen neue Details ans Licht. Die Hintergründe werden immer mysteriöser. Chaos bei den Chicago Bears! Nach kritischen Aussagen von Quarterback Justin Fields bezüglich des Offense-Coaching steht die Franchise nach zwei Spieltagen nun auch noch ohne Defensive Coordinator da. Der bisherige DC Alan Williams ist am Mittwoch überraschend zurückgetreten. Der Rücktritt blieb trotz eines Statements zunächst mysteriös, diversen Gerüchten zufolge soll angeblich das FBI das Haus von Williams durchsucht haben und dabei "sensible" Inhalte gefunden haben. Eine Rückkehr in die NFL soll zu diesem Zeitpunkt mehr als unwahrscheinlich sein. Zudem machten weitere Gerüchte die Runde, nach denen die Trainingseinrichtung der Chicago Bears (Halas Hall; Anm. d. Red.) ebenfalls überprüft wurde. Die Hintergründe waren zunächst unklar. NFL-Insider Ian Rapoport dementiert einige Berichte nun und schrieb bei "X": "Zur Einordnung: Das FBI hat heute keine Razzia in der Halas Hall durchgeführt. Die Liga ist nicht involviert. Peanut Tillman (ehemaliger Bears-CB und mittlerweile FBI-Mitarbeiter; Anm. d. Red.) ist in keiner Weise in diese Angelegenheit verwickelt." Damit bleibt der Fall weiter mysteriös.

Williams selbst hatte seinen Rücktritt wie folgt erklärt: "Ich werde einen Schritt zurücktreten, um mich um meine Gesundheit und meine Familie zu kümmern", sagte er in einem Statement. Der Coach hatte in der vergangenen Woche bereits aus persönlichen Gründen gefehlt. "Ich schätze die Möglichkeit, mit den Chicago Bears zu arbeiten, einer traditionsreichen NFL-Franchise mit einer reichen Geschichte. Ich möchte auch Coach Matt Eberflus und General Manager Ryan Poles dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, nach Chicago zu kommen", so Williams weiter.

Er kündigte zudem an, dass er eine Rückkehr anvisiert: "Nachdem ich mir etwas Zeit für meine Gesundheit genommen habe, plane ich, zurückzukommen und wieder zu coachen."

Williams' Anwalt gibt Erklärung ab Dafür äußerte sich Williams' Anwalt Andrew Stroth bei "ESPN": "Angesichts der falschen Gerüchte und dem, was in den sozialen Medien kursiert, möchte ich nur klarstellen, dass Coach Williams einige gesundheitliche und familiäre Probleme hat, mit denen er zu kämpfen hat, und dass er dachte, es sei der richtige Zeitpunkt, einen Schritt zurückzutreten und sich mit diesen Problemen zu befassen", so Stroth: "Er hat großen Respekt vor der Bears-Organisation und dachte, es sei an der Zeit, sich um seine Gesundheit und seine persönlichen Angelegenheiten zu kümmern." Williams arbeitete seit der vergangenen Saison als Defensive Coordinator bei den Bears, in der NFL ist er seit 2001 als Coach aktiv. In der Saison 2006 gewann er mit den Indianapolis Colts den Super Bowl, damals war er Defensive Backs Coach.