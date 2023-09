Er kündigte zudem an, dass er eine Rückkehr anvisiert: "Nachdem ich mir etwas Zeit für meine Gesundheit genommen habe, plane ich, zurückzukommen und wieder zu coachen." Der Rücktritt blieb trotz des Statements zunächst mysteriös, diversen Gerüchten zufolge soll angeblich das FBI das Haus von Williams durchsucht haben. Die Hintergründe waren zunächst unklar, ein Statement der Bears stand am Mittwochabend noch aus.

"Ich werde einen Schritt zurücktreten, um mich um meine Gesundheit und meine Familie zu kümmern", sagte Williams in einem Statement. Er hatte in der vergangenen Woche bereits aus persönlichen Gründen gefehlt.

Chaos bei den Chicago Bears! Die Franchise steht nach zwei Spieltagen ohne Defensive Coordinator da. Denn der bisherige DC Alan Williams ist am Mittwoch überraschend zurückgetreten. Das Trainer-Beben kommt zu dem Zeitpunkt, als Quarterback Justin Fields mit Kritik an Offense-Coaching für Wirbel sorgt.

Dafür äußerte sich Williams' Anwalt Andrew Stroth bei ESPN: "Angesichts der falschen Gerüchte und dem, was in den sozialen Medien kursiert, möchte ich nur klarstellen, dass Coach Williams einige gesundheitliche und familiäre Probleme hat, mit denen er zu kämpfen hat, und dass er dachte, es sei der richtige Zeitpunkt, einen Schritt zurückzutreten und sich mit diesen Problemen zu befassen", so Stroth: "Er hat großen Respekt vor der Bears-Organisation und dachte, es sei an der Zeit, sich um seine Gesundheit und seine persönlichen Angelegenheiten zu kümmern."

Williams arbeitete seit der vergangenen Saison als Defensive Coordinator bei den Bears, in der NFL ist er seit 2001 als Coach aktiv. In der Saison 2006 gewann er mit den Indianapolis Colts den Super Bowl, damals war er Defensive Backs Coach.