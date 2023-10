Chicago Bears - Chase Claypool wohl kaltgestellt: Equanimeous St. Brown vor erstem Einsatz

Anzeige

Bekommt Equanimeous St. Brown die ersten Snaps der laufenden Saison? "EQ" steht offenbar im Kader für das wichtige Spiel am Sonntag gegen die Denver Broncos.

Gute Nachrichten für Equanimeous St. Brown!

Der Wide Receiver kann sich Hoffnungen auf Spielzeit machen. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, soll der 27-Jährige in Week 4 im wichtigen Spiel gegen die Denver Broncos am Sonntag als aktiv im Kader stehen.

An den ersten drei Spieltagen war "EQ" stets als "inactive" gelistet worden. Er hatte es vor der Saison zwar in den 53er-Kader der Bears geschafft, kam aber aufgrund der großen Konkurrenz auf seiner Position bislang noch zu keinem Snap.

Das könnte sich gegen die Broncos nun ändern, da, so Rapoport, Head Coach Matt Eberflus offenbar nicht auf Chase Claypool setzt.

Der Receiver hatte unter der Woche die Coaches kritisiert und die Frage, ob er das Gefühl habe, dass er in die bestmögliche Position gebracht werde, um erfolgreich zu sein, verneint. Er hat den Ball in dieser Saison in drei Spielen ganze vier Mal gefangen und wird nun offenbar wie zuvor St Brown als "inactive" gelistet.

Gleichzeitig soll der Kaderplatz für den Spieltag aber auch ein Lohn dafür sein, dass "EQ" eine "großartige Trainingswoche" absolviert habe, so Rapoport.