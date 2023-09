Anzeige

Die Chicago Bears kommen nicht zur Ruhe. Nun äußert mit Receiver Chase Claypool der nächste Spieler öffentlich Kritik.

Die Chicago Bears kommen aktuell nicht zur Ruhe. Erst sorgte Quarterback Justin Fields mit seiner Kritik am Offensive Coaching für Aufsehen, dann trat überraschend der Defensive Coordinator zurück – samt angeblicher Untersuchungen durch das FBI. Zudem wurde das Team ausgeraubt.

Nun äußert sich mit Wide Receiver Chase Claypool der nächste Spieler und dieser hat wenig Positives zu berichten.

Die Bears hatten den 32. Pick des vergangenen NFL Draft an die Pittsburgh Steelers abgegeben und im Gegenzug Claypool erworben. Dieser Trade scheint sich mehr und mehr als Fehler herauszustellen.

Der Passempfänger selbst glaubt aber nicht, dass er selbst daran schuld ist. Nach dem Trade in der vergangenen Saison brachte er es in sieben Spielen nur auf 14 Catches, in der laufenden Saison fing er in drei Partien viermal den Ball.