Sowohl der Bundesstaat Missouri als auch sein westlicher Nachbar Kansas haben den Chiefs Angebote unterbreitet, jedoch will der Kansas Legislative Coordinating Council (KLLC) auf seiner Sitzung am 7. Juli über eine Verlängerung der Frist für ein Stadionfinanzierungspaket vom Bundesstaat Kansas beraten.

Chiefs: Modernisierung oder Neubau für drei Milliarden Dollar?

Seit rund fünf Jahrzehnten spielen die Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium, das sich im Bundesstaat Missouri befindet.

Der Vertrag hier läuft 2031 aus, jedoch hätten die Chiefs die Möglichkeit, die gut 76.000 Plätze fassende Arena für 1,15 Milliarden Dollar renovieren zu lassen.

In Kansas winkt der Franchise ein drei Milliarden Dollar schweres hochmodernes Kuppelstadion. Diese Option würde die Chancen auf einen zu Hause stattfindenden Super Bowl drastisch erhöhen.

Geographisch liegt Kansas City am westlichen Rand von Missouri an der Grenze zum Bundesstaat Kansas. Die Chiefs sitzen also gewissermaßen ein wenig zwischen den Stühlen. Bei zwei solch attraktiven Möglichkeiten ist dies für die Franchise um die Superstars Patrick Mahomes und Travis Kelce an sich aber natürlich kein Problem.