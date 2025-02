College Coach Deion Sanders will nicht in der NFL trainieren

Kein Wunder also, dass der Trainer auch Begehrlichkeiten in der NFL weckt. Vor allem, wenn er Deion Sanders heißt und als Spieler eine echte Legende war. Zwei Super Bowl-Siege stehen zu Buche, einer mit den Dallas Cowboys.

Sie stellen unter anderem Travis Hunter für den kommenden Draft, der die begehrteste Trophäe im Collage Football abräumte: die Heisman Trophy für den besten Spieler. Auch Deions Sohn Shadeur wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der 1. Runde gedraftet werden.

Deion Sanders: "Ich kann professionellen Football nicht trainieren"

In der TV-Show "We Got Time Today" sprach Sanders mit seinem ehemaligen Dallas-Teamkollegen Troy Aikman über die moderne NFL und die damalige Zeit. Dabei sagte er: "Ich kann 'Pro Ball' nicht coachen. Ich weiß, das klingt süß. Aber so wie sie trainieren, wie sie Dinge angehen, das kann ich nicht ab. Als ein Mann und als ein Football-Enthusiast geht das nicht. Und weil ich das Spiel als solches zu sehr liebe."

Bereits 2022 verriet Sanders, dass er mit der Art und Weise wie in der NFL Football dieser Tage gespielt wird, ein Problem hat. Schon damals hatte er kein Interesse an irgendeinem NFL-Job. In Colorado steht Sanders nach zwei Spielzeiten 13-12. Letzte Saison beendete er 9-4.

Aikman bedauert Sanders Entscheidung, zumal er ihn für einen guten Kandidaten für die Dallas Cowboys hielt: "Er wäre ein guter Trainer für die Cowboys. Er wäre ein Anführer für die Kabine gewesen. Sein Charakter hätte die nötige Autorität. Und das ist in so einer Organisation sehr wichtig."

Stattdessen entschieden sich die Cowboys für Brian Schottenheimer als neuen Head Coach.