Super Bowl 2025: ran produziert eigenen NFL-Podcast aus New Orleans

Pünktlich zum Super Bowl in New Orleans bringt ran mit "The Big Game – ran beim größten Spiel der Welt" einen eigenproduzierten Podcast zur NFL an den Start.

Vom Super Bowl aus New Orleans berichten Dominik Kaiser und Rainer Nachtwey

Am 10. Februar stehen sich im NFL Super Bowl die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegenüber.

Doch nicht erst am Spieltag blicken Football-Fans auf das größte Einzelsportereignis der Welt. Bereits in der "Hot Week" – der Woche vor dem Super Bowl – steht alles im Zeichen des großen Finales.

Genau in dieser Woche produziert ran erstmals einen eigenen Podcast direkt vor Ort. In "The Big Game – ran beim größten Spiel der Welt" blicken die Redakteure Dominik Kaiser und Rainer Nachtwey auf die Faszination Super Bowl und geben ihre Eindrücke von vor Ort weiter.

Der Podcast ist über Spotify, Amazon Music und YouTube abrufbar.