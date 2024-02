Anzeige

In der nächsten Woche steigt der Scouting Combine der NFL. Der Cheftrainer der Cowboys wird indes nicht dabei sein.

In der kommenden Woche steigt in Indianapolis der Scouting Combine der NFL. Laut "ESPN" wird der Head Coach der Dallas Cowboys daran aber nicht teilnehmen.

Demnach nannte Mike McCarthy Zeiteffizienz und mangelnde Kapazität ob seiner Arbeitsbelastung als Grund, gemeinsam mit Defensive Coordinator Mike Zimmer in Dallas zu bleiben.

"Zim und ich werden hier eine volle Woche zusammen haben und eine Menge an Dingen erledigen, an denen wir arbeiten", wird McCarthy von "ESPN" zitiert. "Gleichzeitig können wir immer noch am Combine-Prozess teilnehmen und über Videoanrufe und Meetings direkten Kontakt haben, während unsere Coaches vor Ort sind."

Abgesehen von einem mehrstündigen Treffen mit den Medien in Indianapolis war der Head Caoch auch beim Combine im vergangenen Jahr nicht anwesend, weil er in dieser Zeit Änderungen am Offensivschema des Teams vornahm.