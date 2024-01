Anzeige

Die Dallas Cowboys erleiden eine schmerzhafte Playoff-Pleite gegen die Green Bay Packers. Owner Jerry Jones ist am Boden zerstört.

Von Franziska Wendler

Es war eine Enttäuschung besondereren Ausmaßes für die Dallas Cowboys. In der Wild-Card-Round der NFL-Playoffs setzte es im heimischen AT&T Stadium eine bittere 32:48-Pleite gegen die Green Bay Packers. Nach dem Desaster war Team-Eigentümer Jerry Jones das Entsetzen ins Gesicht geschrieben.

"Ich bin überwältigt. Das scheint das Schmerzhafteste zu sein...Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen", zeigte er sich direkt nach Spielende am Boden zerstört.

Später erklärte er vor Journalisten: "Dieses Niederlage ist sehr überraschend für mich. Es ist wirklich schmerzhaft, weil wir alle so hohe Erwartungen und Vertrauen in dieses Team hatten. Wir dachten, wir wären gut aufgestellt und in guter Form - und dann ist das passiert."

Und weiter: "Ich bin von jedem enttäuscht, das habe ich nicht kommen sehen. Wenn mir jemand vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir 32 Punkte erzielten, dann wäre ich davon ausgegangen, dass wir das Spiel gewinnen. Wir sind sehr überrascht, dass wir jetzt hier ohne ein weiteres Spiel sitzen."