Ex-Cowboys-Spieler Deion Sanders gilt in den Medien als möglicher Head Coach der Texaner. Teambesitzer Jerry Jones hat sich nun dazu geäußert, ob er sich Sanders zukünftig in der NFL vorstellen kann von Oliver Jensen, Die Dallas Cowboys befinden sich trotz des Sieges gegen die Washington Commanders in einer sportlichen Krise. Da sich Head Coach Mike McCarthy in seinem letzten Vertragsjahr befindet, ist ein Trainerwechsel zur kommenden Saison wahrscheinlich. Als möglicher zukünftiger Kandidat wird in den Medien Deion Sanders gehandelt.

Der Pro Football Hall of Famer verbrachte fünf Spielzeiten in Dallas und gewann 1995 mit den Cowboys einen Super Bowl. Doch ist der College-Trainer von den Colorado Buffaloes wirklich eine Option für Cowboys-Besitzer Jerry Jones? Während eines Interviews mit "105.3 The Fan" in Dallas wurde Jones nach Deions Potenzial als NFL-Trainer gefragt. Dabei deutete er an, dass Sanders Fähigkeiten sich besser auf die Arbeit eines College-Trainers übertragen lassen.

Jerry Jones und Deion Sanders verstehen sich gut, doch wollen sie auch zusammenarbeiten? © Imagn Images

"Eine seiner größten Fähigkeiten, die er wirklich ans College mitbringt, ist, dass er als Rekrutierer fast konkurrenzlos ist", sagte Jones. "Die Jungs wollen für ihn spielen und er hat eine Art, das zu verkaufen. Diese Rekrutierungsfertigkeit ist etwas, was nicht unbedingt die Voraussetzung als NFL-Trainer ist. Eine seiner größten Fähigkeiten liegt darin, das Team zusammenzustellen, indem er große Talente dazu bringt, für ihn in Colorado zu spielen." Dies klingt nicht so, als würde Jones den ehemaligen Cowboys-Cornerback als zukünftigen Head Coach favorisieren.

