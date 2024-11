Die verletzungsgeplagten San Francisco 49ers verlieren gegen die Green Bay Packers und haben nun eine negative Bilanz. Die Seattle Seahawks und die Denver Broncos hingegen hatten Grund zur Freude. ran fasst die Spiele vom Sonntag zusammen. von Oliver Jensen,

San Francisco 49ers @ Green Bay Packers 10:38 Der Vorjahresfinalist San Francisco kassierte bei den Green Bay Packers einen weiteren Rückschlag. Die stark ersatzgeschwächten 49ers mussten im Vorfeld sogar einen Verletzungsausfall von Quarterback Brock Purdy verkraften, sodass Backup Brandon Allen (199 YDS, 1 TD, 1 INT) dessen Part übernahm. Die Packers gelangten mit 17:0 in Führung, ehe die 49ers kurz vor der Halftime durch einen Touchdown-Pass von Allen auf George Kittle die ersten Punkte verbuchten. Im dritten Viertel warf Allen eine Interception in der eigenen Hälfte, sodass die Packers in eine gute Feldposition kamen. Josh Jacobs schloss den Drive mit einem Touchdown ab und brachte Green Bay mit 24:7 in Führung. Im Schlussviertel leistete sich Allen seinen zweiten Turnover, indem er den Ball an der eigenen 16-Yard-Linie fumbelte. Erneut wussten die Packers dies zu nutzen, indem Jacobs in die Endzone gelangte und für die Entscheidung sorgte. Insgesamt lief Jacobs für 106 Yards und drei Touchdowns. Quarterback Jordan Love kam auf 163 Passing-Yards und zwei Touchdowns. Die 49ers haben nach der zweiten Niederlage in Folge eine negative Bilanz mit fünf Siegen und sechs Niederlagen, während die Packers bei einer 8:3-Bilanz stehen. 49ers - Packers: Die Statistik zum Spiel

Denver Broncos @ Las Vegas Raiders 29:19 Wenige Stunden nachdem die Formel 1 Las Vegas in einen Ausnahmezustand versetzte, empfingen die Las Vegas Raiders die Denver Broncos und kassierten die siebte Niederlage in Folge (2:9-Bilanz). Die Broncos hingegen sind mit einer 7:5-Bilanz weiterhin auf Playoff-Kurs. Die Raiders legten einen guten Start hin und gingen mit einem 13:9 in die Halftime. Früh im 3. Viertel warf Raiders-Quarterback Gardner Minshew (230 YDS, 1 TD) eine Interception in der eigenen Hälfte. Die Broncos wussten die gute Feldposition zu nutzen: Courtland Sutton fing einen Touchdown-Pass vom Bo Nix (273 YDS, 2 TD), sodass Denver mit 16:13 in Führung ging. Nachdem beide Mannschaften jeweils ein Field Goal zustande brachten, fing Sutton 5:30 Minuten vor Spielende bereits seinen zweiten Touchdown-Pass und brachte die Broncos mit 26:16 in Führung. Nachdem sich Minshew an der Schulter verletzte, kam Backup Desmon Ridder (64 YDS) in die Partie - und leistete sich gleich bei seinem zweiten Play ein Fumble. Broncos - Raiders: Die Statistik zum Spiel

Arizona Cardinals @ Seattle Seahawks 6:16 Nachdem die Seattle Seahawks in der vergangenen Woche einen Sieg gegen die 49ers feierten, gelang ihnen nun gegen die Arizona Cardinals der nächste Division-Sieg. Dadurch steht die Mannschaft rund um Quarterback Geno Smith (254 YDS, 1 TD, 1 INT) nun bei einer 6:5-Bilanz - genauso wie die unterlegenen Cardinals. Insgesamt war das Spiel ereignisarm. Lediglich die Offense der Seahawks gelangte einmal in die Endzone, als Jaxon Smith-Njigba einen Touchdown-Pass von Smith fing und für eine Halftime-Führung von 7:3 sorgte. Im dritten Quarter warf Cardinals-Quarterback Kyler Murray (285 YDS) eine Pick Six, die Coby Bryant über 69 Yards zurück in die Endzone trug - 13:3 für Seattle. Danach traten nur noch die Kicker in Erscheinung: Arizona konnte den Rückstand per Field Goal auf 6:13 verkürzen. Die Seahawks stellten den alten Vorsprung ebenfalls per Field Goal wieder her und sorgten somit für den Endstand. Für die Cardinals endet durch die Niederlage eine Erfolgsserie mit vier Siegen in Folge. Cardinals - Seahawks: Die Statistik zum Spiel

Kansas City Chiefs @ Carolina Panthers 30:27 Die Kansas City Chiefs fanden nach der ersten Saisonniederlage in der vergangenen Woche gegen die Buffalo Bills zurück auf die Erfolgsspur, taten sich gegen kämpferisch starke Carolina Panthers allerdings überraschend schwer. Nachdem die Panthers mit einem 9:20-Rückstand in die Pause gingen, verkürzten sie durch einen Touchdown-Lauf von David Moore und dem darauffolgenden Extra Punkt auf 16:20. Der Touchdown-Pass von Patrick Mahomes (269 YDS, 3 TD) auf DeAndre Hopkins stellte den alten Vorsprung der Chiefs zwar wieder her, doch die Panthers ließen sich nicht abschütteln und kamen per Field Goal wieder auf 19:27 heran. Dann wurde es noch verrückter: Knapp zwei Minuten vor Spielende erlief Chuba Hubbard erst einen Touchdown und dann eine Two-Point Conversion, sodass es 27:27 stand. Die Chiefs gelangten allerdings noch einmal in Field-Goal-Reichweite, wodurch Spencer Shrader Kansas City zum Sieg schoss. Panthers-Quarterback Bryce Young lieferte mit 263 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass und ohne Turnover ein ordentliches Spiel ab. Die Chiefs stehen bei einer 10:1-Bilanz, die Panthers bei 3:8.

Minnesota Vikings @ Chicago Bears 30:27 n.V. Die Minnesota Vikings haben ihren Erfolgslauf mit dem dritten Sieg in Folge ausgebaut und verbessern ihre Bilanz auf 9:2. Quarterback Sam Darnold verbuchte dabei 330 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässe. Die Chicago Bears hingegen befinden sich trotz guter Leistung sportlich im freien Fall. Nach der fünften Niederlage in Folge stehen sie nun bei einer 4:7-Bilanz. Nachdem die Vikings mit einem 14:10 in die Pause gingen, bauten sie ihre Führung im dritten Viertel durch ein Field Goal von John Parker Romo und einen Touchdown-Lauf von Aaron Jones auf 24:10 aus. Doch die Bears fanden zurück in die Partie. 22 Sekunden vor Spielende warf Caleb Williams (340 YDS, 2 TD) einen Touchown-Pass auf Keenan Allen, auch die Two-Point Conversion zum 24:27 gelang. Sogar der Onside Kick war erfolgreich, sodass sie per Field Goal ausgleichen konnten und das Spiel in die Overtime ging. In der Verlängerung schoss John Parker Romo die Vikings allerdings zum Sieg.

Detroit Lions @ Indianapolis Colts 24:6 Die Detroit Lions sind einfach nicht zu stoppen. Bei den Indianapolis Colts, die nun bei einer 6:6-Bilanz stehen, feierten die Lions ihren neunten Sieg in Folge, sodass sie eine 10:1-Bilanz vorzuweisen haben. Gemeinsam mit den Chiefs sind die Lions das momentan erfolgreichste Team der NFL. Die Colts blieben in dem Spiel ohne Touchdown und bekamen lediglich vor der Halftime zwei Field Goals zustande. Quarterback Anthony Richardson konnte nur elf seiner 28 Passversuche für 172 Yards anbringen. Die drei Touchdowns der Lions wurden alle erlaufen. Zweimal gelangte Jahmyr Gibb in die Endzone, einmal David Montgomery. Quarterback Jared Goff warf für 269 Yards. Der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown fing Pässe für 62 Yards, blieb allerdings erstmals seit über zwei Monaten ohne Touchdown geblieben. Der Passempfänger hatte seit dem dritten Spieltag bei jedem Einsatz stets mindestens einen Touchdown verbucht, am vergangenen Wochenende sogar zwei. Zuletzt leer ausgegangen war der 25-Jährige bei der bislang einzigen Niederlage der Lions gegen die Tampa Bay Buccaneers Mitte September.

New England Patriots @ Miami Dolphins 15:34 Die Miami Dolphins befinden sich mit Quarterback Tua Tagovailoa weiterhin in Top-Form und feierten den dritten Sieg in Serie. Tagovailoa warf für starke 317 Yards und vier Touchdowns. Patriots-Quarterback Drake Maye kam auf 221 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass, eine Interception und einen Fumble. Bereits zur Halftime hatten die Dolphins mit einem Zwischenstand von 24:0 für klare Verhältnisse gesorgt. Miami hatte bis dahin einen Raumgewinn von 291 Yards zustande gebracht, New England hingegen nur 84 Yards. Erst im Schlussviertel gelangen den Patriots zwei Touchdowns. Die Dolphins können sich mit einer Bilanz von 5:6 wieder Chancen auf die Playoffs ausrechnen, während diese Möglichkeit bei den Patriots mit einer 3:9-Bilanz kaum noch vorhanden ist.

Tampa Bay Buccaneers @ New York Giants 30:7 Quarterback Daniel Jones ist weg, doch die Probleme der New York Giants sind geblieben. Mit Quarterback Tommy DeVito (189 YDS, 0 TD), der überraschend den Vorzug gegenüber Trey Lance bekam, lagen die Giants bereits zur Halftime hoffnungslos mit 0:23 zurück. Die Giants legten danach mit einem guten Drive los und gelangten bis an die gegnerische 5-Yard-Linie, ehe Tyrone Tracy Jr. mit einem Fumble die Hoffnungen auf ein Erfolgserlebnis zunichte machte. Die Buccaneers antworteten mit einem Touchdown-Lauf von Rachaad White und sorgten somit für die endgültige Entscheidung. Quarterback Baker Mayfield verbuchte 294 Passing-Yards und erlief einen Touchdown. Die Giants haben nun sechs Spiele in Folge verloren und stehen bei einer 2:9-Bilanz. Tampa Bay hat den Negativlauf von vier Niederlagen in Serie durchbrochen und hat eine 5:6-Bilanz.

Dallas Cowboys @ Washington Commanders 34:26 Die Dallas Cowboys haben ihren Negativlauf gestoppt und nach fünf Niederlagen in Folge einen verrückten Sieg gegen die Washington Commanders errungen. Dadurch stehen sie nun bei einer 4:7-Bilanz, die Commanders nach der dritten Niederlage in Serie bei 7:5. Cowboys-Quarterback Cooper Rush warf für ordentliche 247 Yards und zwei Touchdowns. In der ersten Hälfte des Spiels standen die Kicker im Vordergrund - aber nicht nur positiv. Commanders-Kicker Austin Seibert verwertete einen von zwei Field-Goal-Versuchen, Cowboys-Kicker Brandon Aubrey sogar nur einen von drei Field-Goal-Versuchen. Mit 3:3 ging es in die Halftime. Touchdowns kamen erst nach der Pause zustande. Die Cowboys schienen der sichere Sieger zu sein, als KaVontae Turpin einen Kickoff Return über 99 Yards zurück in die Endzone trug und für das 27:17 sorgte. Doch die Commanders kamen zurück ins Spiel: Seibert verwandelte ein Field Goal, dann fing Terry McLaurin einen 86-Yard-Touchdown-Pass von Jayden Daniels (275 YDS, 2 TD, 2 INT). Mit einem Extra-Punkt hätte Seibert das Spiel ausgeglichen - doch er verschoss.

Tennessee Titans @ Houston Texans 32:27 Die Tennessee Titans haben mit dem Auswärtssieg bei den Houston Texans für eine Überraschung gesorgt. Dabei lieferte der oftmals in der Kritik stehende Quarterback Will Levis eine beachtliche Leistung ab, brachte 18 seiner 24 Pässe für 278 Yards und zwei Touchdown-Pässe an, verursachte allerdings auch zwei Ballverluste. Chig Okonkwo fing einen 70-Yard-Touchdown-Pass von Levis, sodass die Titans 9:35 Minuten vor Spielende mit 30:27 in Führung gingen. Später kamen per Safety noch zwei weitere Punkte hinzu. Die Titans verbessern sich durch den Sieg auf eine 3:8-Bilanz. Die Texans befinden sich in einem Negativtrend, haben drei der vergangenen vier Spiele verloren und stehen bei einer 7:5-Bilanz. Quarterback C.J. Stroud agierte ungewohnt fehlerhaft, indem er zwar 247 Passing-Yards und zwei Touchdowns verbuchte, allerdings auch zwei Interceptions warf.