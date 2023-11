Denver Broncos: Das heißeste Team der NFL!

Dennis Allen (New Orleans Saints)

Bittere Niederlage im Division-Duell für die New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons: Auch wenn das Team mit 5-6 weiterhin im Rennen um den Division-Sieg ist, verläuft die Saison nicht nach den Erwartungen der Saints, die in der schwachen NFC South als Favorit für den Division-Sieg galten. Dementsprechend wird auch die Kritik an Head Coach Dennis Allen lauter. © USA TODAY Network