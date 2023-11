Nach der Bye Week stand für die Pats in Woche 12 das Duell gegen die New York Giants auf dem Programm, erneut gab es für das Team um Head Coach Bill Belichick dabei eine große Enttäuschung. Mit 7:10 ging die Partie im MetLife Stadium in East Rutherford verloren.

Bei einem dritten Versuch und noch vier zu gehenden Yards schien Smith-Schuster in der Mitte frei zu sein, sein Spielmacher drehte sich aber nach links und warf den Ball in Richtung Demario Douglas. Weil dieser aber gleich doppelt gedeckt war, wurde der Ball von einem Spieler der Giants abgefangen.

Was genau bei Smith-Schuster für Frustration gesorgt hatte, ist nicht bekannt. In der ersten Halbzeit blieb er in jedem Fall ohne Catch und auch der Quarterback-Wechsel von Mac Jones auf Bailey Zappe brachte in der zweiten Hälfte keinen Erfolg.