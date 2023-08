Denver Broncos: Sean Payton verbietet Anglerhüte und Sonnenbrillen

Anzeige

Denver Broncos Head Coach Sean Payton hat einige kuriose Regeln angekündigt, an die sich seine Spieler während der Preseason halten sollen. Unter anderem sollen von nun an Anglerhüte und Sonnenbrillen verboten werden.

Auf einer Pressekonferenz wurde Payton gefragt, was er sich von seiner Mannschaft in den anstehenden Preseason-Partien erwarte. Der ehemalige Saints-Coach listete zur Antwort eine Reihe an kuriosen Regeln auf, die seine Spieler in den Testspielen zu befolgen haben.

"Ich will nicht sehen, dass Uniformen ausgezogen werden, wenn man nicht mehr auf dem Feld steht. Ich will keine Sonnenbrillen und Anglerhüte und Interviews während dem Spiel sehen."

Insbesondere bezieht sich Payton damit auf Starter, die normalerweise in der Preseason nur für ein paar Snaps auf dem Feld stehen.

Dabei ist es nicht unüblich, dass diejenigen, die nicht mehr spielen, sich an der Seitenlinie etwas "entspannen" oder mit Reportern sprechen. Auch Aaron Rodgers gab im Hall of Fame Preseason Game ein Sideline-Interview, während Backup Zach Wilson mit der Jets-Offense auf dem Feld stand.