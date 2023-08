Anzeige

Nachdem Russell Wilson und die Denver Broncos eine enttäuschende Saison erlebt haben, überlässt der neue Head Coach Sean Payton nichts dem Zufall und lässt seine Top-Stars bereits im ersten Preseason-Spiel auflaufen.

Russell Wilson erlebte in seiner ersten Spielzeit als Quarterback der Denver Broncos eine echte Katastrophen-Saison. Dass die Broncos lediglich fünf Saisonsiege zusammenbekamen, hing nicht zuletzt mit der schwachen Leistung des Passgebers zusammen.

Nun hat er in Sean Payton einen neuen Head Coach an seiner Seite, mit dem Denver zurück auf die Erfolgsspur finden soll.

Die neue Herangehensweise des Trainers wird sich bereits in der Preseason zeigen. Im ersten Preseason-Spiel der Broncos am 11. August gegen die Arizona Cardinals wird Wilson zum Einsatz kommen. Dies gab der Head Coach am Samstag gegenüber der Presse bekannt.

Dies ist für den Star-Spielmacher eine echte Umstellung. Im Jahre 2022, als er von den Seattle Seahawks zu den Broncos getradet wurde, nahm er an keinem einzigen Preseason-Spiel der Broncos teil.