Super-Bowl-Champion Hasselbach erliegt Krebsleiden – Broncos gedenken D-Liner

Die Denver Broncos trauern um einen zweimaligen Super-Bowl-Champion. Wie die Franchise bekanntgab, starb Harald Hasselbach nach schwerem Krebsleiden.

Zweimal gewann Harald Hasselbach mit den Denver Broncos den Super Bowl. In den Spielzeiten 1997 und 1998. An diese beiden Erfolge erinnert auch die Franchise aus Colorado, während sie den Tod des aus den Niederlanden stammenden Defensive End öffentlich macht.

Demnach starb Hasselbach im Alter von 56 Jahren an den Folgen eines schweren Krebsleidens, wie die Broncos unter Berufung auf die Familie berichten. Die "Sports Illustrated" schreibt, er sei vor einem halben Jahr an Darmkrebs erkrankt.

Hasselbach hinterlässt neben seiner Frau Aundrea auch vier Kinder und vier Enkelkinder. Demnach lebt die Familie in einem Vorort von Denver.

Der gebürtige Amsterdamer kam 1994 nach mehreren Jahren in der Canadian Football League (CFL) zu den Broncos und verpasste in sieben Saisons nach Franchise-Angaben kein einziges Spiel in der Regular Season oder der Postseason.

29 Mal stand er in regulären Saisonspielen in der Startformation, zudem in allen drei Postseason-Partien auf dem Weg zum Triumph im Januar 1999, als im Super Bowl XXXIII die Atlanta Falcons mit 34:19 bezwungen wurden. Damit wiederholte Denver seinen Erfolg aus dem Vorjahr, im Super Bowl XXXII war ein 31:24 über die Green Bay Packers gefeiert worden.