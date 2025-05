Was wird dann erst ein neuer Vertrag für Nix wert sein, der 2024 an zwölfter Stelle von den Broncos gedraftet wurde?

Purdy, der im Draft 2022 als "Mr. Irrelevant" an 262. Stelle ausgewählt wurde, erhält in den nächsten fünf Jahren 265 Millionen US-Dollar, wovon 165 Millionen US-Dollar garantiert sind .

Man darf sich aber ziemlich sicher sein, dass der Quarterback der Denver Broncos ziemlich glücklich war, als er die Zahlen des Vertragswerks gesehen hat. Denn das neue Arbeitspapier des Signal Callers der San Francisco 49ers dürfte für die kommenden Jahre Maßstäbe setzen, was ein Franchise-QB in der NFL wert ist.

Wo Bo Nix war oder was er gerade gemacht hat, als der neue Monster-Vertrag von Brock Purdy am Freitag für Schlagzeilen und Push-Meldungen sorgte, ist nicht bekannt.

Schon jetzt wird deshalb darüber spekuliert, dass Nix bis zu 60 Millionen Dollar pro Saison kassieren könnte. Allerdings liegt dieser mögliche Zahltag noch in ferner Zukunft und Nix wird bis dahin beweisen müssen, dass er an seine Leistungen der ersten, äußerst vielversprechenden Saison anschließen kann.

Zumal die Verantwortlichen in Denver überzeugt davon sind, nach jahrelanger Suche endlich ihren Franchise-Quarterback gefunden zu haben. Und nach diesem wird in der "Mile High City" schon ziemlich lange gefahndet, mit Ausnahme der drei erfolgreichen Jahre mit Peyton Manning von 2012 bis 2015 eigentlich seit dem Karriereende von John Elway 1998.

Nix' Rookie-Vertrag öffnet ein Fenster für Playoff-Runs

Denn aktuell spielt der junge Quarterback noch für günstige 4,65 Millionen Dollar im Jahr, was für die Broncos ein riesiger Vorteil ist. Im Vergleich zu den 49ers sparen sie auf der Quarterback-Position etwa 45 Millionen Dollar an Cap Space pro Saison, noch kann das Geld in andere Mannschaftsteile investiert werden.

Spielt Nix weiter stark und macht in seiner zweiten Saison noch einen Schritt nach vorne, könnte sich dadurch ein Fenster für tiefe Playoff-Runs öffnen. Gleichzeitig müssen die Verträge der anderen Spieler aber langfristig so gestaltet werden, dass die Broncos auch dann ein gutes Team haben, wenn der Zahltag für Nix den Cap Space in der mittelfristigen Zukunft belasten wird.

Was in dieser Konstellation möglich ist, hat Brock Purdy in seiner zweiten Saison bewiesen, als er die 49ers in den Super Bowl führte. Gelingt Bo Nix in den nächsten zwei, drei Jahren Ähnliches, wird auch sein neuer Vertrag Maßstäbe setzen.