Atlanta Falcons

- Größter Need: Center

Mit Drew Dalman haben die Falcons einen Top-Center in der Offseason verloren. In der Free Agency und im Draft wurde darauf aber nicht reagiert, während einige Lücken in der Defensive angegangen wurden. Ryan Neuzil wird Dalman ersetzen. Der Drittrundenpick von 2023 spielte bereits in der abgelaufenen Saison über acht Wochen für den damals verletzten Dalman - konnte dabei aber nicht überzeugen.