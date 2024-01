Detroit Lions: Head Coach Dan Campbell bereut fragwürdige Entscheidungen nicht

Anzeige

Die Lions gehen gegen die 49ers ein hohes Risiko ein und werden bitter bestraft. Dan Campbell rechtfertigt sich.

Seine Entscheidungen haben am Ende den Detroit Lions den Sieg gekostet.

Zweimal hatten sie in der zweiten Halbzeit im NFC Championship Game die Chance, bei den San Francisco 49ers per Field Goal erfolgreich zu sein.

Zweimal lehnte es Head Coach Dan Campbell ab und probierte beim vierten Versuch, ein neues First Down zu erreichen. Zweimal scheiterten die Lions. Am Ende verloren sie nach 17-Punkte-Führung mit 31:34.

Doch Campbell verteidigte seine Entscheidungen nach dem Spiel in der Pressekonferenz.

"Ich hatte einfach ein gutes Gefühl dabei, dass wir es schaffen, unser Momentum zu nutzen“, sagte Campbell. "Ich verstehe, dass man mich in den Fokus der Kritik rückt. Aber ich bereue diese Entscheidungen nicht."

Dies betonte er später noch häufiger. „Es ist hart. Denn wir haben es nicht geschafft, es hat nicht geklappt. Aber ich bereue es nicht. Das ist Teil des Spiels. Es hat einfach nicht funktioniert."