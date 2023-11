Die Jacksonville Jaguars träumen vom AFC Top-Seed

"Das war ein ganz wichtiges Spiel in unserer Division", sagte Quarterback Trevor Lawrence nach dem 24:21-Sieg: "Sie waren uns auf den Fersen. Jetzt haben wir unser Schicksal selbst in der Hand." Tatsächlich bauten die Jaguars die Führung in der AFC South auf eine Bilanz von 8-3 aus, die Indianapolis Colts (6-5) und die Texans (6-5) folgen mit zwei Siegen Rückstand.

Am Sonntag drohte den Jacksonville Jaguars in Houston eine Verlängerung, aber Texans-Kicker Matt Ammendola setzte in letzter Sekunde einen Field-Goal-Versuch aus 58 Yards an den Querbalken der Torstangen.

"Ich sage das mit großem Respekt, aber wir wissen, dass unser finales Ziel über unsere Division hinausgeht", deutete Receiver Zay Jones an, dass das Team durchaus auf den Platz an der Sonne spekuliert.

Aktuell liegen die Jags in der AFC auf Rang drei hinter den Baltimore Ravens (9-3) und den Kansas City Chiefs (8-3, knapp vor den Miami Dolphins (8-3). Alles deutet also auf ein enges Rennen um den Top-Seed hin.

In dieser Verfassung scheinen die Jacksonville Jaguars mehr als nur ein Anwärter auf die Playoffs zu sein. Sogar der Gewinn des Top-Seeds in der AFC und die damit verbundene Bye Week sowie das Heimrecht in den Playoffs scheint möglich.

Die Jaguars empfangen die Ravens am 17. Dezember zu einem absoluten Schlüsselspiel, das vorentscheidend im Kampf um die AFC-Krone werden könnte. Zunächst steht aber am Montag das Heimspiel gegen die Cincinnati Bengals an, die ohne den verletzten Quarterback Joe Burrow schlagbar erscheinen.

Platz 1: Philadelphia Eagles (Vorwoche: 1) Und als nächstes probiert es der alte neue Spitzenreiter im Ranking, die Philadelphia Eagles. Ja, Jalen Hurts lieferte beim 37:34 gegen die Bills keine statistische Glanzleistung ab. Aber seine Fähigkeit, stets die Ruhe zu bewahren und die Plays zu liefern, wenn sein Team ihn am meisten braucht, erinnern beinahe an Tom Brady. Die 49ers werden in Woche 13 ein schwieriger Test.

Platz 2: San Francisco 49ers (Vorwoche: 2) Es war ein enges Rennen um den Platz an der Sonne des ran Power Rankings, bei dem die San Francisco 49ers zweiter Sieger wurden. Das 31:13 gegen die Seattle Seahawks war nie gefährdet, obwohl Brock Purdy ein Pick Six unterlief. Die Mannen aus Kalifornien scheinen jedoch ihren Grove wieder gefunden zu haben und werden sehr schwer zu schlagen sein.

Platz 3: Dallas Cowboys (Vorwoche: 4) Seitdem Dak Prescott auch leistungsmäßig in dieser Saison angekommen ist, spielen die Dallas Cowboys wie ein Top-Team. Vier Blowouts gab es in den vergangenen fünf Spielen, nur unterbrochen von einem engen Spiel gegen die Philadelphia Eagles. DaRon Bland stellte mit seinem fünften Pick Six in dieser Saison nebenbei auch noch einen NFL-Rekord auf.

Platz 4: Kansas City Chiefs (Vorwoche: 3) Nach drei Mal null Punkten in Folge in der zweiten Halbzeit haben die Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders ein Mal kurz auf die Tube gedrückt und am Ende 31:17 gewonnen. Allerdings müssen uns die Chiefs erst nachhaltig überzeugen, ob sie sich wirklich aus ihrer Mini-Krise in der Offense befreit haben.

Platz 5: Baltimore Ravens (Vorwoche: 6) Die Baltimore Ravens bleiben weiter der Nummer-eins-Seed der AFC. Das reicht in unserem Power Ranking jedoch nur zu Rang fünf, nicht nur, weil es in Woche zehn noch eine Niederlage gab, sondern weil die beiden Siege zuletzt nicht sonderlich souverän waren. Beim 20:10 gegen die LA Chargers taten sich die Ravens länger schwer, als es manche gerne gesehen hätten.

Platz 7: Miami Dolphins (Vorwoche: 8) In Woche zwölf haben die Miami Dolphins getan, was sie am besten können: Ein schlechtes Team überrollen. Am Black Friday waren die New York Jets fällig. 34:13 hieß es am Ende. Tua Tagovailoa leistete sich jedoch zwei Interceptions, die vom Ergebnis sowie dem 99-Yard-Pick-Six von Jevon Holland überstrahlt wurden.

Platz 11: Cleveland Browns (Vorwoche: 9) Auch die beste Defense der Liga um Ein-Mann-Abrissbirne Myles Garrett kann mal einen schlechten Tag erwischen. So geschehen beim 12:29 gegen die Denver Broncos. Die Verteidigung konnte nicht auffangen, dass die Offense um Dorian Thompson-Robinson und P.J. Walker, der den verletzten "DTR" später ersetzte, den Ball so gar nicht bewegen konnte.

Platz 12: Houston Texans (Vorwoche: 10) Das Duell zwischen C.J. Stroud und Trevor Lawrence hielt, was es versprach. Am Ende besiegten die Jacksonville Jaguars die Houston Texans mit 24:21, allerdings verhinderte der Querbalken des Goal Posts, dass es in die Overtime ging, wo wieder alles möglich gewesen wäre. Die Texans und Stroud sind nach dieser Niederlage nicht schlechter, außer in der Bilanz.

Platz 13: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 14) Es hat nicht einmal mehr ein einziges Spiel gedauert, da haben die Pittsburgh Steelers nach der Entlassung von Matt Canada gleich mal herausgefunden, dass man den Ball auch öfter als zwei Mal über die Line of Scrimmage werfen kann. 421 Yards sammelten die Steelers an. Jetzt müssen nur noch Punkte daraus resultieren: 17 sind mit diesem Raumgewinn zu dürftig.

Platz 14: Indianapolis Colts (Vorwoche: 18) Still und leise haben die Indianapolis Colts den dritten Sieg in Serie eingefahren. Gegen die Tampa Bay Buccaneers gab es ein umkämpftes wie verdientes 27:20. Wer dachte, die Colts würden den Jaguars und Texans ohne Anthony Richardson die Division-Krone einfach so überlassen, die sehen sich aktuell eines Besseren belehrt!

Platz 15: Seattle Seahawks (Vorwoche: 12) Beim Playoff-Contender ist aktuell der Wurm drin. Gegen die San Francisco 49ers setzte es die zweite Niederlage in Serie und diese war deutlich. Die Hawks, die zwischendurch mal auf Platz 1 der Division standen, sind den 49ers schlicht und ergreifend nicht gewachsen - und in unserem Ranking weiter im Sturzflug.

Platz 18: Los Angeles Rams (Vorwoche: 22) Wie gut Matthew Stafford noch immer ist, zeigte er in seinen vergangenen beiden Spielen. Während die Rams in seiner Abwesenheit auf Rang 27 im Ranking abrutschten, sind sie nun nach zwei überzeugenden Siegen wieder im Mittelfeld. Das 37:14 war eine Machtdemonstration dessen, was diese Offense an einem guten Tag noch im Stande ist zu leisten.

Platz 19: Cincinnati Bengals (Vorwoche: 17) Sorry liebe Bengals-Fans, wir wollen euch keine falschen Hoffnungen machen, deshalb sagen wir es klar heraus: Die Saison der Cincinnati Bengals ist vorbei. Der Anker des Teams, Joe Burrow, fällt aus und Backup Jake Browning ist nicht in der Lage, das Team in die Playoffs zu führen. Das bewies auch das mehr als diskrete 10:17 gegen die Pittsburgh Steelers.

Platz 21: New Orleans Saints (Vorwoche: 16) Letzte Woche schrieben wir an dieser Stelle "Irgendeiner muss die NFC South ja gewinnen", aber die New Orleans Saints geben wirklich alles, es nicht zu tun. Mit 24:15 verloren sie bei den Atlanta Falcons, die ihrerseits genug eigene Probleme haben. Quo Vadis Saints?

Platz 22: Los Angeles Chargers (Vorwoche: 19) Wenn es irgendjemanden gibt, der die Los Angeles Chargers versteht - bitte, derjenige möge sie uns erklären. Das Team ist geladen mit Talent, hat aber am Ende des Tages mit 4-7 die gleiche Bilanz wie die Giants. Das liegt natürlich an Head Coach Brandon Staley, aber nicht nur. So eine lange Abfolge von Misserfolgen kann nicht nur am Head Coach liegen.

Platz 25: Tennessee Titans (Vorwoche: 27) Im Duell der Enttäuschten setzten sich die Tennessee Titans am Ende mit 17:10 durch. Rookie Will Levis hat, abgesehen von seiner löchrigen O-Line, eigentlich eine gute Situation. Denn bis Saisonende darf der Mayonnaise-Connoisseur Fehler machen, die ihm verziehen und gut für seine Entwicklung sein werden.

Platz 26: New York Jets (Vorwoche: 24) Wer dachte, dass es nach Zach Wilson nicht schlechter geht, der sah sich bei den New York Jets getäuscht. Beim ersten Black Friday Game der NFL versagte Ersatzmann Tim Boyle auf ganzer Linie, am Ende stand neben dem 13:34 gegen die Miami Dolphins auch ein neues Lowlight-Play der Jets-Geschichte zu Buche: Die "Hell Mary".

Platz 28: New York Giants (Vorwoche: 30) Zwei Siege in Folge? Das hätten die Wenigsten den New York Giants in dieser Saison zugetraut. Auch wenn die Erfolge gegen schwache Commanders oder noch schwächere Patriots (10:7) kamen, New York ist ein klein wenig im Tommy-DeVito-Hype angekommen.

Platz 31: New England Patriots (Vorwoche: 31) Nur unwesentlich weniger schlecht sind die New England Patriots. Das Spiel bei den New York Giants wurde bereits zum "Tank Bowl" ausgerufen, den die Patriots mit 7:10 verloren und damit am Ende irgendwie gewannen. Dass Mac Jones erneut gebencht wurde, ist wohl nicht mehr überraschend. Ob Caleb Williams oder Drake Maye schon Flüge nach Boston gebucht haben?

Platz 32: Carolina Panthers (Vorwoche: 32) Ach Panthers. Was sollen wir nur mit euch machen? Gegen die Tennessee Titans gab es die zehnte Niederlage im elften Spiel. 17 zugelassene Punkte klingen okay, aber die Titans haben zuvor nicht gerade Bäume ausgerissen. Es bleibt nur Platz 32 für die Mannen aus Charlotte.

NFL Power Ranking vor Week 13 Die NFL-Saison biegt so langsam auf ihre Zielgrade ein. Während das MVP-Rennen völlig offen ist, ist die Spitze in unserem Power Ranking relativ klar verteilt. Wir präsentieren das ran Power Ranking vor Spieltag Nummer 13.

Die drei verbleibenden Auswärtsspiele bei den Cleveland Browns, den Tampa Bay Buccaneers und den Tennessee Titans scheinen allesamt lösbar für ein Team, das zuletzt acht Spiele in Folge in fremden Stadien gewann und damit einen Franchise-Rekord aufstellte.

Und dann ist da noch der Ausfall von Cam Robinson, der sich in Houston eine Knieverletzung zuzog und bis zu sechs Wochen ausfallen könnte. Der Left Tackle ist als Bodyguard von Lawrence ein ganz wichtiger Spieler, der Quarterback wird in den nächsten Spielen ohne den Bewacher seiner Blindside auskommen müssen.

Sorgen machen mit Blick auf den Top-Seed derzeit nur zwei Dinge. Die Jaguars verloren in Week 2 mit 9:17 gegen die Chiefs, sollten die beiden Franchises am Ende die gleiche Bilanz vorzuweisen haben, würde Kansas City wegen des Tie Breakers das Rennen für sich entscheiden.

Die Jaguars holten den Top-Seed erst ein einziges Mal

Doch so weit will Lawrence noch gar nicht denken. "Wir gewinnen einfach weiter und dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Dann werden wir uns in einer guten Position wiederfinden“, sagte der 24-jährige Franchise-Quarterback.

Die Ausgangslage vor dem Schlussspurt der Regular Season ist jedenfalls so komfortabel wie lange nicht mehr in Jacksonville. Den AFC Top-Seed sicherte sich die Franchise in ihrer Geschichte übrigens nur ein einziges Mal, in der Saison 1999.

In dem Jahr also, in dem Trevor Lawrence das Licht der Welt erblickte.