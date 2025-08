Beim Hall of Fame Game zwischen den Los Angeles Chargers und den Detroit Lions wurde das Hawk-Eye-System getestet, das 2025 in der Regular Season eingesetzt werden soll. Damit wird die NFL endlich so modern, wie sie in allen Bereichen sonst ist. Ein Kommentar.

Von Kai Esser

Es war beinahe schon grotesk, was das altertümliche Messen eines First Downs in der NFL schon für Fehlentscheidungen zur Folge hatte. Das ist nun vorbei. Endlich!

Die Einführung des virtuellen Messsystems durch die NFL markiert einen längst überfälligen Schritt in die Moderne. Jahrzehntelang hat sich die Liga auf die sogenannte Chain Gang verlassen, ein System, das nicht nur archaisch, sondern auch fehleranfällig war.

Ein Milliardenunternehmen wie die NFL, das sich auf die neuesten Technologien stützt, um Spiele zu übertragen, Spieler zu analysieren und Fans zu unterhalten, hat es sich schlichtweg nicht leisten können, so lange an einer Methode festzuhalten, die mehr einem Relikt aus vergangenen Zeiten als einem zeitgemäßen Standard entspricht.