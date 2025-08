Nach jahrelangem Poker haben sich die NFL und "ESPN" offenbar auf einen Milliardendeal geeinigt. Damit übernimmt der TV-Anbieter unter anderem die "RedZone".

von Chris Lugert

Beben in der Medienlandschaft der NFL: Das US-Sport-Network "ESPN" und die American-Football-Liga haben sich nach jahrelangen Verhandlungen offenbar auf einen Milliardendeal geeinigt, der dem TV-Sender den Zugriff auf weitreichende Inhalte von NFL Media gewährt.

Wie "The Athletic" berichtet, kauft "ESPN" unter anderem die "RedZone", das "NFL Network" und alle Geschäftsfelder rund um Fantasy Football. Außerdem darf der Sportkanal sieben weitere Spiele einer Saison live übertragen. Im Gegenzug erwirbt die NFL eine Beteiligung in Höhe von zehn Prozent an "ESPN".

Eine offizielle Bestätigung wird für die kommende Woche erwartet.

Die Verhandlungen liefen bereits seit vier Jahren, wurden zwischenzeitlich aber immer wieder auf Eis gelegt. Die NFL wollte sich schon lange von ihren Medienaktivitäten trennen, um sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren zu können. Der Deal muss noch von den Behörden abgesegnet werden, was zwischen neun Monate und einem Jahr dauern kann.