Die Frage der Chiefs-Zukunft könnte womöglich eine entscheidende Wendung nehmen. Eine neuerliche Klage könnte Aussicht auf Erfolg haben und damit die Stadion-Pläne in eine konkrete Richtung treiben.

Von Daniel Kugler

Die Kansas City Chiefs stehen nach wie vor vor einer schwierigen Entscheidung.

Entweder die Renovierung ihres derzeitigen Stadions in Missouri oder doch der Bau eines neuen Stadions in Kansas sind die Optionen der NFL-Franchise.

Eine neue Klage könnte die Entscheidung nun aber unerwartet vereinfachen bzw. eine Wahlmöglichkeit über die andere emporheben.

Laut "kctv5.com" wurde eine Klageschrift gegen den Finanzierungsplan des Bundesstaates Missouri zur Renovierung des altehrwürdigen Arrowhead Stadiums eingereicht.

"Die in dem Gesetzentwurf beschriebenen Mittel sind ein direktes Geschenk oder eine Bestechung an die Eigentümer der Chiefs und der Royals, damit sie in Missouri bleiben", heißt es in der Klage.