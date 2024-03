Wie "Pro Football Talk" berichtet, werden die New York Giants am Ostersonntag eine Delegation nach Ann Arbor schicken, um ein privates Workout mit dem Quarterback aus Michigan abzuhalten.

+++ Update, 28. März, 10:15 Uhr: Patriots laden Quarterback Jayden Daniels zum persönlichen Gespräch +++

Am vergangenen Mittwoch veranstaltete die Louisiana State University, kurz LSU, ihren alljährlichen Pro Day. Dort können Prospects für den Draft noch ein letztes Mal vor NFL-Scouts und Coaches ihre Fähigkeiten zeigen.

Mit dabei waren natürlich auch die beiden Top-Spieler des Colleges, die im kommenden Draft zur Verfügung stehen werden: Quarterback Jayden Daniels und Wide Receiver Malik Nabers. Bei beiden wird erwartet, dass sie in der ersten Hälfte der ersten Runde gezogen werden.

Am häufigsten wird Daniels in den verschiedensten Mock Drafts von Experten an dritter Stelle bei den New England Patriots untergebracht. Sinn würde es machen, schließlich entschieden sich die Patriots dazu, ihren mit Mac Jones ihren First-Round-Quarterback aus 2021 wegzutraden.

Aus dem Interesse machen die Patriots auch keinen Hehl. Das wurde zwar nicht verbal bestätigt, allerdings flog eine neunköpfige (!) Delegation aus Foxborough gen Süden, um sich das Workout des Heisman-Trophy-Siegers anzuschauen. Normalerweise sind zwei bis vier Personen einer Franchise bei Pro Days anwesend.

Angeführt wurde die Reisegruppe New England von Head Coach Jerod Mayo und Offensive Coordinator Alex van Pelt. Ersterer tat vor allem eins: Gespräche führen. Wie mehrere franchise-nahe Quellen berichten, hatte der Rookie-Coach ein "ausgedehntes" Gespräch mit dem 21-jährigen Quarterback.

Auch suchte er den Wortwechsel mit Brian Kelly, seines Zeichens Head Coach von LSU und Schleifer des Diamanten namens Daniels. Auch diese Unterhaltung soll mehrere Minuten gedauert haben.