In einer im März eingereichten Klage hieß es, der Lasterfahrer sei zu schnell und unvorsichtig unterwegs gewesen, zudem soll die Ladung das gesetzlich zulässige Gewicht überschritten haben. Geklagt wird unter anderem gegen das Verkehrsministerium von Florida und das Unternehmen, das für die Beschilderung entlang der Autobahn zuständig ist.

Es besteht eine teilweise Einigung im Fall Dwayne Haskins. Der ehemalige Quarterback der Pittsburgh Steelers starb am 9. April 2022 bei einem Unfall mit einem Kipplaster in Florida. Nun haben sich seine Hinterbliebenen mit dem Fahrer und dem Eigentümer des Lasters geeinigt, das berichtet "ESPN" unter Berufung auf den Anwalt von Witwe Kalabrya Haskins.

In der Klage wird darüber hinaus behauptet, Haskins sei das Ziel einer "Erpressungs- und Raubverschwörung" gewesen und sei vor seinem Tod unter Drogen gesetzt worden. So werden unter anderem auch zwei Restaurants, ein Golfplatz und ein Hotel genannt, die an selbiger Verschwörung beteiligt gewesen sein sollen.