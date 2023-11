Millionen-Betrug! Identität von Earl Thomas gestohlen

Bereits im Juni verhafteten die Polizisten des "Jefferson Parish Sherriff Office" den Freund von Nina Thomas. Sein Name: Kevin J. Thompson. Der Mann aus New Orleans soll sich über einen längeren Zeitraum als Earl Thomas ausgegeben haben.

In einem Betrugsfall über 1,9 Millionen US-Dollar wurde die Identität des Ex-NFL-Stars Earl Thomas benutzt. Die Polizei versucht aufzuklären.

Polizei ermittelt - Earl Thomas als Opfer

Offenbar bediente sich Thompson an den NFL-Schecks von Thomas, hob Geld von seinem Bankkonto ab und übertrug sich den Besitz mehrerer Fahrzeuge.

Wie das in New Orleans beheimatete Portal "Nola.com" berichtet, wird ihm eine ganze Liste an Straftaten vorgeworfen. Darunter "Identitätsklau, Kreditkartenbetrug, Geldwäsche, Fälschung, Bankbetrug und Computerbetrug".

Earl Thomas, welcher zwischen 2010 und 2019 in der NFL aktiv war, bemerkte die Aktivitäten zunächst offensichtlich nicht.

Wie die Polizei rausfand, nutzte Thompson einen gefälschten Führerschein, mit den Informationen von Thomas, aber dem Foto von Thompson. So übertrug er sich die Rechte einiger Autos, welche er dann gewinnbringend verkaufte.