NFL: Die Cincinnati Bengals lernen einfach nicht aus ihren Fehlern - ein Kommentar

Die neue NFL-Saison steht vor der Tür. Doch die Bengals plagen alte Sorgen. Auch die aktuellsten Entwicklungen sorgen für Verwirrung. Ein Kommentar.

von Tim Rausch

Ein Blick zu den Buchmachern verrät: So schlecht sind die Chancen der Cincinnati Bengals auf einen Sieg im Super Bowl offenbar gar nicht. Lediglich sechs Teams haben eine niedrigere Quote.

Und dass, obwohl die Bengals in den letzten zwei Jahren die Playoffs nur von der Couch aus verfolgten. Die Wettanbieter trauen dem Team von Head Coach Zac Taylor also einiges zu in der kommenden Spielzeit.