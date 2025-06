Travis Hunter ist das neue Phänomen der NFL. Der Nummer-2-Pick der Jacksonville Jaguars spielt sowohl in der Offensive als auch in der Defensive und könnte die NFL revolutionieren. In Green Bay könnte es ihm ein Packers-Receiver jetzt gleichtun.

Travis Hunter war die Geschichte des NFL Drafts 2025. Als erster Spieler der NFL-Geschichte kam der College-Star mit der Ambition in die Liga, sowohl als Cornerback als auch als Wide Receiver eine tragende Rolle in der NFL zu spielen.

Bei den Green Bay Packers will es ihm jetzt ein gelernter Passempfänger gleichtun und auch als Cornerback einen Fuß in der Liga fassen. "Wir haben uns gedacht, dass wenn es jemand bei uns schaffen kann, wäre es [Bo Melton]", erklärte Head Coach Matt LaFleur. "Das liegt vor allem daran, was Bo im [Special] Team gezeigt hat."