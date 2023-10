Anzeige Am siebten Spieltag der NFL setzen sich die Seattle Seahawks gegen die Arizona Cardinals durch. Die Los Angeles Chargers unterliegen den Kansas City Chiefs. Die Spiele des späten Sonntag-Fensters im Überblick. Pittsburgh Steelers @ Los Angeles Rams 17:24 Matthew Stafford und die Rams-Offensive sorgten für eine Reihe an Highlight-Plays, gleichzeitig fehlte es oftmals an Konstanz von Spielzug zu Spielzug. So sammelte Stafford zwar 231 Yards, brachte aber nur 14 seiner 29 Pässe an. Rams-Kicker Brett Maher setzte zwei Field-Goal-Versuche (aus je über 50 Yards) daneben. Weniger spektakulär, aber dafür beständiger agierte die Steelers-Offensive, die im vierten Viertel ganze 14 Punkte erzielte und das Spiel zugunsten des Teams von Head Coach Mike Tomlin entscheiden konnte. Quarterback Kenny Pickett brachte 17 seiner 25 Pässe für 230 Yards an. Besonders häufig fand er George Pickens (fünf Catches und 107 Yards) oder den genesenen Diontae Johnson (fünf Catches und 79 Yards). Das Laufspiel um die Running Backs Jaylen Warren und Najee Harris sammelte 86 Yards.

Arizona Cardinals @ Seattle Seahawks 10:20 In einem umkämpften Division-Duell konnten die Seahawks den nächsten Sieg einfahren. Die Offensive von Head Coach Pete Carroll setzte auf einen laufintensiven Ansatz, Running Back Kenneth Walker trug den Football 26 Mal und holte 105 Yards Raumgewinn heraus. Durch die Luft brachte Quarterback Geno Smith 18 seiner 24 Pässe für 219 Yards und zwei Touchdowns an. Allerdings unterliefen ihm eine Interception und ein Fumble. Rookie-Receiver Jake Bobo gelang ein fantastischer Touchdown-Catch. Die Cardinals hatten derweil stark mit der Seahawks-Defensive zu kämpfen. Quarterback Joshua Dobbs musste vier Sacks und acht Hits einstecken und konnte durch die Luft nur wenig Schaden anrichten. Die 127 kumulierten Rushing Yards reichten ebenfalls nicht, um mit den Seahawks mitzuhalten.

Green Bay Packers @ Denver Broncos 17:19 Nach der Bye Week brauchten die Packers eine Halbzeit, um den Rost abzuschütteln. Das Team von Head Coach Matt LaFleur musste sich zur Halbzeit mit einem 0:9-Rückstand begnügen. Im zweiten Abschnitt kamen die Offensive um Quarterback Jordan Love (21/31 für 180 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception) deutlich besser in Fahrt. Die Packers sorgten für gleich zwei kuriose Touchdown-Catches. Romeo Doubs rang mit Cornerback Patrick Surtain um den Football, beide hatten ihre Hände am Ball, in diesem Fall bekommt der Offensiv-Spieler den Catch-Zuspruch. Beim zweiten Touchdown flutschte der Love-Pass durch die Hände des anvisierten Passempfängers, der dahinterstehende Jayden Reed fing den Ball geistesgegenwärtig.

Allerdings reichte das Aufbäumen nicht. Die Broncos zitterten sich letztlich zu ihrem zweiten Saisonsieg. Quarterback Russell Wilson spielte spektakulär unspektakulär. Der ehemalige Seahawks-Quarterback bewegte sich über weite Strecken im Kurzpassspiel, 20 seiner 28 Pässe fanden einen Mitspieler. 194 Yards und einen Touchdown sammelte er durch die Luft.

Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs 17:31 In einem offenen Schlagabtausch konnten die Chiefs den Chargers enteilen. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes erwischte einen Sahnetag. Er brachte 32 seiner 42 Pässe an. Am Ende der Partie standen 424 Yards und vier Touchdowns in seinem Arbeitsnachweis. Eine Interception erwies sich als das Haar in der Suppe. Insgesamt zehn verschiedene Receiver bediente der zweifache MVP. Besonders Travis Kelce stach im Passspiel heraus. Der Tight End münzte 12 Catches in 179 Yards und einen Touchdown um.