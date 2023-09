Anzeige

Schreckliche Nachrichten aus den USA: Der Ex-Footballer Sergio Brown ist verschwunden. Der ehemalige Teamkamerad von Sebastian Vollmer wurde am Freitag als vermisst gemeldet. Bei der Suche nach Brown wurde seine Mutter tot aufgefunden, berichtete "CBS News".

Der frühere FNFL-Profi Sergio Brown ist verschwunden. Nachdem der einstige Teamkollege von Sebastian Vollmer vermisst gemeldet wurde, stießen die Suchmannschaften auf die verstorbene Mutter des 35-Jährigen.

Die Leiche der Frau wurde unweit ihrer Wohnung in Maywood im Bundesstaat Illinois in einem Bach gefunden, berichtet "CBS News". Verwandte und Freunde von Brown suchten am Samstag den Bach und die Umgebung ab - keine Spur von Brown.

Familienangehörige hatten den einstigen Safety über längere Zeit nicht erreichen können und alarmierten die Polizei. Diese machte dann den grausigen Fund.

Golden Moore, Cousin des ehemaligen Patriots-Spielers, gab auf Facebook eine Vermisstenanzeige auf.