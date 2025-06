NFL - San Francisco 49ers: Festnahme! Deommodore Lenoir muss vor Gericht

Deommodore Lenoir hat Ärger mit der Justiz. Der 49ers-Cornerback wurde wegen "Widerstands gegen die Staatsgewalt" festgenommen.

Mächtig Ärger für Deommodore Lenoir: Der Cornerback der San Francisco 49ers ist am Donnerstag in Los Angeles festgenommen worden.

Wie NFL Media berichtet, wird dem NFL-Star "Widerstand gegen die Staatsgewalt" vorgeworfen. Laut Anklage geht es um das "vorsätzliche Widerstehen, Verzögern oder Behindern eines Amtsträgers oder Notfallhelfers bei der Ausübung seiner Pflicht". Wie "TMZ Sports" berichtet, fielen Lenoir und ein Mann namens Marcus Cunningham bei einer Verkehrskontrolle auf. Dabei entdeckten die Beamten eine Waffe in Cunninghams Auto.

Während der Kontrolle warf Cunningham Lenoir angeblich seine Autoschlüssel zu. Der Aufforderung durch die Polizisten, die Schlüssel herauszugeben, kam Lenoir nicht nach und wurde festgenommen. Auch Cunningham wurde wegen des Besitzes einer Schusswaffe festgenommen.

Lenoir ist wieder auf freiem Fuß, muss sich am 25. Juli aber vor dem Superior Court in L.A. verantworten. Was das für Folgen für seine Karriere hat, ist aktuell unklar, das Team hält sich bedeckt.

"Wir sind uns der Angelegenheit um Deommodore Lenoir bewusst und dabei, weitere Informationen einzuholen", teilten die 49ers mit.

Lenoir wurde 2021 in der fünften Runde von den 49ers gedraftet. Er absolvierte in der NFL bisher 62 Spiele – bei 47 Starts - und kommt auf sechs Interceptions sowie 265 Tackles. 2024 unterschrieb er eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 92 Millionen Dollar.