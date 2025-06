NFL - Las Vegas Raiders: Tom Brady mit Urteil zu Pete Carroll und John Spytek

In einem Interview auf der Team-Website betonte er, "nur ein stiller Teilhaber" zu sein, Besitzer Mark Davis sei der Boss, sagte Brady. Hinzu kommen Head Coach Pete Carroll und GM John Spytek, die in erster Linie für die sportlichen Belange zuständig sind.

"Pete ist dieses Jahr neu dabei und hat eine große Verantwortung", sagte Brady. "Und das gilt genauso für John Spytek. Wir versuchen jeden Tag, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Darum geht es."

Beide würden "wirklich gut" zusammenarbeiten, "und es gibt viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen", sagte er. "Spiele im September werden im Februar, März und April vorbereitet – wenn noch niemand hinsieht. Und sie haben hart gearbeitet."

Siege seien das Ziel, betonte Brady. "Dafür muss man hart arbeiten, nichts wird einem geschenkt. Wir spielen in einer harten Division mit vielen starken Gegnern. Aber am Ende liegt es an den Jungs und an ihrem täglichen Einsatz, die richtigen Dinge zu tun."