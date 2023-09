Die ermittelnde Polizei wollte sich zunächst zu dem Video nicht äußern: "Die Ermittlungen sind noch im Gange, und die Polizei kann zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten bekannt geben." teilte das "Maywood Police Department" in einem offiziellen Statement mit.

Der einstige Teamkollege von Sebastian Vollmer meldete sich auf Instagram mit einem eigenartigem Video, in dem er der Polizei und dem FBI vorwirft, ihn "zweimal entführt" zu haben.

Browns Mutter tot aufgefunden

Die verstorbene Frau wurde unweit ihrer Wohnung in Maywood im Bundesstaat Illinois in einem Bach gefunden, berichtet "CBS News". Verwandte und Freunde von Brown suchten am Samstag den Bach und die Umgebung ab - da noch keine Spur von Brown.

Familienangehörige hatten den einstigen Safety über längere Zeit nicht erreichen können und alarmierten die Polizei. Diese machte dann den grausigen Fund.

Wie "FOX News" berichtet, geht die Polizei davon aus, dass es sich bei Myrtle Browns Todesfall um Mord handelt. Die lokalen Behörden bitten um Mithilfe der Bevölkerung - Zeugen können sich an eine anonyme Hotline wenden.