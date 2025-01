Vor dem Start der NFL-Playoffs hat die Liga noch einmal in einem Memo deutlich gemacht, was sie von den Teams nicht sehen will.

In der NFL stehen die Playoffs vor der Tür und die beste Football-Liga der Welt hat die Teams zuvor noch einmal daran erinnert, wie wichtig die Bedeutung von Sportsgeist ist.

Die Durchsetzung der sogenannten "Sportsmanship Rules" hatte sich die NFL bereits vor Beginn der Saison zu einem Schwerpunkt gemacht, nun wurde noch einmal speziell darauf hingewiesen.

So wurde vor Beginn der Postseason an alle Head Coaches und General Manager der Teams ein Memo verschickt, in welchem die Bedeutung von Sportsgeist im Hinblick auf die anstehenden K.o.-Spiele verdeutlicht wurde.

"Auf dieser Ebene des Wettbewerbs werden die Emotionen hochkochen, aber die Emotionen sollten nicht zu erniedrigenden und beleidigenden Worten, Spott oder anderen nicht mit Football kompatiblen Handlungen führen", zitiert "CBS Sports" aus dem Schreiben: "Niemand will, dass eine Strafe oder der Rauswurf eines Spielers über den Ausgang eines Spiels entscheidet."