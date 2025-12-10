Die NFL kehrt nach München in die Allianz Arena zurück. Dort sollen 2026 und 2028 weitere Spiele stattfinden. Den Fans vom FC Bayern graut es derweil vor den Folgen.

NFL-Fans in Deutschland und besonders in der Region München dürfen sich freuen. Die beste Football-Liga der Welt kehrt in die Allianz Arena zurück.

Wie die Liga am Mittwoch bekanntgab, konnte man sich nach langen Gesprächen mit der Stadt München einigen.

Neben Freude findet sich im Netz allerdings auch einige Kritik wieder. Besonders die Folgen für den Rasen in der Allianz Arena steht dabei im Fokus.