FC Bayern: NFL kehrt nach München zurück - Fans besorgt um Rasen in der Allianz Arena

  • Aktualisiert: 10.12.2025
  • 15:14 Uhr
  • ran

Die NFL kehrt nach München in die Allianz Arena zurück. Dort sollen 2026 und 2028 weitere Spiele stattfinden. Den Fans vom FC Bayern graut es derweil vor den Folgen.

NFL-Fans in Deutschland und besonders in der Region München dürfen sich freuen. Die beste Football-Liga der Welt kehrt in die Allianz Arena zurück.

Wie die Liga am Mittwoch bekanntgab, konnte man sich nach langen Gesprächen mit der Stadt München einigen.

Neben Freude findet sich im Netz allerdings auch einige Kritik wieder. Besonders die Folgen für den Rasen in der Allianz Arena steht dabei im Fokus.

"Diese Eierköpfe werden unseren Rasen erneut kaputtmachen."

"Mist! Sie werden den Rasen wieder zerstören."

"Na toll, der Rasen ist jetzt schon ruiniert."

NFL in München

  • NFL: Die krassesten Bilder zum Munich Game 2024

  • NFL: So war das NFL-Spiel in München 2024

Bereits beim ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden 2022 sorgte der Münchner Rasen bereits für einigen Ärger. Zwei Jahre später schwärmten die NFL-Spieler dann vom Grün in Unterföhring.

Sorgen um das Spielfeld musste sich der FC Bayern nach dem Gastauftritt der Footballer nicht machen: In der darauffolgenden Länderspielpause wurde für die Bayern-Stars ein neuer Rasen verlegt.

