NFL-Spiele in Deutschland: 2026 und 2028 Partien in München - diese Teams kommen infrage
- Aktualisiert: 10.12.2025
- 16:58 Uhr
- ran.de
Die NFL wird in den Jahren 2026 und 2028 erneut Spiele in München austragen. ran zeigt, welche Teams dafür infrage kommen.
Die NFL hat offiziell bekannt gegeben, dass in den Jahren 2026 und 2028 erneut Spiele der Regular Season in München stattfinden werden.
Noch ist unklar, welche Teams in der Allianz Arena aufeinandertreffen werden, doch erste Hinweise gibt es bereits.
Ex-NFL-Spieler Markus Kuhn äußerte sich dazu gegenüber "RTL": "Es muss ein NFC-Team das Heimteam sein. Daher kommen Lions oder Packers definitiv infrage. Gerade die Packers haben eine sehr gute Fanbase in Deutschland, und bei den Lions wäre es mit Amon-Ra St. Brown, einem deutschen Spieler, besonders interessant."
Und weiter: "Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn die Giants spielen würden, vielleicht als Heimteam. Am Ende ist klar: In der NFL bekommen wir nur Top-Matchups, und ich bin mir sicher, dass das auch diesmal so sein wird", führte Kuhn aus.
Der ehemalige NFL-Star deutet damit an, dass 2026 erneut NFC-Teams ein extra Heimspiel bekommen werden. Die Austragung einer internationalen Partie ist damit naheliegend.
Bei der Auswahl werden dabei Teams aus dem "NFL Global Markets Program" bevorzugt, die international Territorialrechte besitzen. In Deutschland sind dies aus der NFC die Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Detroit Lions, Green Bay Packers, New York Giants, Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers.
NFL-Spiel 2026 in München: Zahlreiche Teams mit großem Interesse
Auf welche Teams sich die Fans im kommenden Jahr in München freuen dürfen, bleibt spannend. Das Interesse der Franchises ist erwartungsgemäß groß.
"Wir können schon mal so viel verraten, dass wir eine sehr, sehr große Nachfrage haben von den Teams, die Marketingrechte in Deutschland haben. Das sind elf an der Zahl, aber selbst darüber hinaus. Das heißt, wir wissen, München und die Allianz Arena sind ein sehr beliebtes Pflaster", betonte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth auf der virtuellen Pressekonferenz.
Die Teams und der Zeitpunkt sollen zeitnah verkündet werden: "Insofern werden wir das sogenannte Designated Team, also das Heimteam, sowie auch das genaue Spieldatum noch nicht heute, sondern erst in einigen Wochen verkünden", führte Steinforth weiter aus.