NFL: Indianapolis Colts holen Philip Rivers aus aus der Rente zurück

Die Indianapolis Colts reagieren auf das Saisonaus von Starting Quarterback Daniel Jones und holen den 44-jährigen Philip Rivers aus dem Ruhestand. Von Mike Stiefelhagen Es kommt tatsächlich zu einem der spannendsten Comebacks der jüngeren NFL-Geschichte! Wie Insider Ian Rapoport berichtet, verpflichten die Indianapolis Colts den 44-jährigen Philip Rivers aus dem Ruhestand und nehmen ihn in das Practice Squad auf. Der Routinier stand zuletzt 2020 bei den Colts unter Vertrag, 2021 beendete er dann seine Karriere. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen

NFL Playoff Picture 2025: Texans nach Sieg gegen Kansas City Chiefs dabei Jetzt könnte er Backup von Rookie Riley Leonard werden, der für den verletzten Daniel Jones einspringen muss. Doch Leonard plagen Knieprobleme. Als Head Coach Shane Steichen am Montag gefragt wurde, ob Leonard am Sonntag spielen würde, sagte er: "Das ist die Hoffnung. Wir werden sehen, wie es läuft." Rivers trainierte am Montag bereits mit der Mannschaft. Wenn Leonard nicht spielen kann, könnte Rivers sein Comeback geben.

Philip Rivers: Gute Würfe, mittelmäßige Kondition Laut "ESPN" konnte Rivers bei seinem Probetraining beeindrucken. Er hat demnach den Ball gut geworfen, muss aber offenbar seine Kondition noch verbessern. Wie sich das auf seine Spielfähigkeit in dieser Woche auswirkt, falls nötig, ist unklar. Rivers und Steichen kennen sich gut. Sie verbrachten zusammen sechs Jahre bei den bis 2017 in San Diego beheimateten Chargers, als Steichen dort Assistenztrainer war und Rivers der langjährige Quarterback des Teams. Sie stehen regelmäßig in Kontakt und diskutieren oft wöchentlich Football-Themen. Steichens Beziehung zu Rivers soll eine große Rolle bei dem Comeback gespielt haben. Wenn Rivers in dieser Saison ein Spiel für die Colts startet, wäre er der fünfte Quarterback in der NFL-Geschichte, der ein Spiel im Alter von 44 Jahren oder älter startet - nach Tom Brady, Vinny Testaverde, Steve DeBerg und Warren Moon. Aktuell befinden sich die Colts trotz drei Pleiten am Stück mit einer Bilanz von 8-5 mitten im Rennen um die Playoffs.

NFL - Injury Update 2025: Cincinnati Bengals müssen lange auf Defensiv-Star verzichten 1 / 10 © IMAGO/Imagn Images Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Defensive End Trey Hendrickson von den Cincinnati Bengals wird sich in dieser Woche einer Operation an der Rumpfmuskulatur unterziehen und fällt voraussichtlich rund sechs Wochen aus. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter. Die Verletzung zog er sich bereits in Woche 6 gegen Green Bay zu. Zwei Wochen später spielte er gegen die Jets. Trotz empfohlener Pause und Reha trat keine Besserung ein, weshalb nun operiert wird. © Imagn Images Jayden Daniels (Washington Commanders)

Bei der 0:31-Niederlage gegen die Minnesota Vikings hat sich der Commanders-QB erneut am linken Ellenbogen verletzt, den er sich schon früher in der Saison ausgekugelt hatte. Daniels stürzte auf den Ellenbogen, verließ das Spielfeld unter Schmerzen und kehrte nicht zurück. Eine genaue Diagnose steht noch aus. © Imagn Images Zach Ertz (Washington Commanders)

Bei einem harten Hit von Jay Ward schlug das rechte Knie von Zach Ertz deutlich erkennbar nach hinten durch, der Commanders-Tight-End wurde unter Tränen abtransportiert. Es besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss, wie Head Coach Dan Quinn nach der Partie erklärte. © 2025 Getty Images Daniel Jones (Indianapolis Colts)

Die Colts haben am Sonntag nicht nur die Partie in Jacksonville verloren, sondern auch ihren Quarterback. Daniel Jones riss sich ohne Fremdeinwirkung vermutlich die Achillessehne und könnte monatelang ausfallen. © Imagn Images Tyrod Taylor (New York Jets)

Auch der Quarterback der Jets musste das Spiel gegen die Miami Dolphins frühzeitig verlassen. Tyrod Taylor zog sich eine Leistenverletzung zu und konnte die Niederlage der Jets nicht verhindern. © Imagn Images CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys sorgen sich um Star-Receiver CeeDee Lamb. Der 26-Jährige zog sich im Topspiel bei den Detroit Lions eine Gehirnerschütterung zu und befindet sich im Concussion Protocol. Ob die zehn Tage bis zum nächsten Spiel der Cowboys gegen die Minnesota Vikings reichen werden, bleibt abzuwarten. © Imagn Images Jalen Carter (Philadelphia Eagles)

Die Philadelphia Eagles müssen womöglich mehrere Wochen auf Defensiv-Star Jalen Carter verzichten. Der Defensive Tackle unterzog sich bereits am vergangenen Montag einem Eingriff an beiden Schultern und soll von Woche zu Woche neu bewertet werden. Carter soll jedoch nicht auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden. © Imagn Images Justin Herbert (Los Angeles Chargers)

Justin Herbert zog sich im Spiel gegen die Las Vegas Raiders eine Fraktur in seiner linken Hand (Nicht-Wurfhand) zu, die eine OP erfordert. Head Coach Jim Harbaugh zeigte sich nun optimistisch: "Ich gehe davon aus, dass er auf dem Feld wird stehen können", so der Hauptübungsleiter der Los Angeles Chargers. Im Monday Night Game von Week 14 treffen die Chargers auf die Philadelphia Eagles. © Imagn Images Deshaun Watson (Cleveland Browns)

Feiert Deshaun Watson in dieser Saison noch sein Comeback? Der Quarterback der Browns kann ab sofort wieder trainieren. Sollte er innerhalb von 21 Tagen von den Browns als spielfähig deklariert werden, stünde einem Comeback nichts mehr im Weg. Watson hatte sich in der vergangenen Saison die Achillessehne gerissen und musste seitdem pausieren. © IMAGO/ZUMA Press Wire Mike Evans und Jalen McMillan (Tampa Bay Buccaneers)

Auch Star-Receiver Mike Evans von den Bucs kann seit Mittwoch wieder trainieren. Der 32-Jährige hatte sich in Week 7 das Schlüsselbein gebrochen und kann damit seine sagenhafte Rekordserie nicht fortsetzen. Seit seiner Rookie-Saison 2014 hat er in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving Yards erzielt. Neben Evans kehrt mit Jalen McMillan ein weiterer Passempfänger der Bucs ins Training zurück.

