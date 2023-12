Giants feiern Tommy DeVito, Titans-Comeback schockt die Miami Dolphins

Anzeige

Am 14. Spieltag der NFL gab es erstmals zwei Monday Night Football Games, die parallel gestartet sind. Dabei gab es zwei Conference-Duelle, die in nicht weniger als einem Krimi endeten.

Zum Abschluss des 14. Spieltags der NFL gab es zwei Kräftemessen innerhalb der AFC und NFC, erstmals starteten zwei Spiele am Montag Abend parallel und zeitgleich.

In der AFC bekamen es die Miami Dolphins mit den Tennessee Titans zu tun, in der NFC empfingen die New York Giants die Green Bay Packers. Am Ende siegten die Titans und Giants in dramatischer Manier.

Im Hard Rock Stadium in Miami gab es einen waschechten Krimi. Nachdem die Dolphins lange Zeit offensiv gehemmt wirkten, gruben sich die Titans mit einigen Fehlern eine 14 Punkte große Grube. Innerhalb kürzester Zeit marschierten die Titans zwei Mal übers Feld und stellten auf 28:27, der letzte Drive der Dolphins versandete dann.

Insgesamt kam Quarterback Tua Tagovailoa auf 23 von 33 angekommene Bälle für 240 Yards, einen Ball fumblete er. In der ersten Halbzeit gelangen den Dolphins keine offensiven Punkte.

Leading Rusher war Raheem Mostert mit 96 Yards bei 21 Läufen und zwei Touchdowns, bester Receiver an diesem Abend war Jaylen Waddle mit 79 Yards Raumgewinn und sechs Catches. Tyreek Hill musste zwischenzeitlich mit einer Knöchelverletzung raus, er kommt auf 61 Yards.

Bei den Titans kam Will Levis auf 327 Passing Yards, er sorgte mit einem Pick Six auf Zach Sieler für den ersten Dolphins-Touchdown des Spiels, führte sein Team in der Crunch Time aber zur Führung. Bester Läufer war Derrick Henry mit lediglich 35 Yards, nur 2.1 Yards im Schnitt, dafür aber zwei Touchdowns. Leading Receiver war DeAndre Hopkins mit 124 Yards, inklusive eines Highlight Catches im 2. Quarter für 45 Yards.