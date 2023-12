Aaron Rodgers: Kommt es an Heiligabend zum Sensations-Comeback?

Michael Thomas (New Orleans Saints)

Die New Orleans Saints haben Wide Receiver Michael Thomas mit einer Knieverletzung auf die Injury-Reserve-Liste gesetzt. Der 30-Jährige wird somit mindestens vier Spiele ausfallen und frühestens in Week 16 wieder einsatzbereit sein. Seit er 2019 zum Offensive Player of the Year gewählt wurde, hat Thomas bereits 41 Spiele verletzungsbedingt verpasst. © ZUMA Wire