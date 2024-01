NFC Wild Card Round: #6 Los Angeles Rams at #3 Detroit Lions

Die Los Angeles Rams (10-7) hatten ihren Playoff-Platz bereits in Woche 17 perfekt gemacht, durch das 21:20 gegen die San Francisco 49ers wurde in Woche 18 der sechste Seed gesichert. In der Wild Card Round geht es nun zu den Detroit Lions (12-5). Für Jared Goff und Matthew Stafford kommt es also zu einem Wiedersehen mit ihrem jeweiligen Ex-Team. © Icon Sportswire