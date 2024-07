Anzeige

Jordan Love hat nur noch ein Jahr Vertrag bei den Green Bay Packers. Jetzt erhöht der Quarterback den Druck auf das Front Office.

Mit Blick auf seine Vertragssituation bei den Green Bay Packers erhöht Jordan Love den Druck auf die Verantwortlichen der Franchise.

General Manager Brian Gutekunst bestätigte, dass Love und sein Umfeld die Packers darüber informiert hätten, dass der Quarterback bis zur Einigung auf einen neuen Vertrag kein Training mehr absolvieren werde und auch für etwaige Preseason-Spiele nicht zur Verfügung stehe.

Ein Vorgehen, für das der GM aber vollstes Verständnis hat. "Wir verstehen komplett, von welcher Position er kommt", sagte Gutekunst.

Mit dem Verzicht auf die Teilnahme an den Trainings und etwaigen Spielen will Love in erster Linie wohl sein Verletzungsrisiko minimieren. An allen anderen Aktivitäten im Rahmen des Training Camps nimmt er weiterhin wie gewohnt teil.

Schon zuvor hatte er alle Offseason-Einheiten absolviert und sich damit einen Extrabonus in Höhe von 500.000 Dollar gesichert.