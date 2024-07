So werden die Fans größtenteils ausgesperrt und die Franchise darf noch nicht einmal damit werben, dass sie sich in der Region befinden. Zudem dürfen die Raiders keine lokalen Medienvertreter aus der Region einladen.

So bedeutet die Entscheidung der Raiders, ihr Trainingslager in der Nähe von L.A. abzuhalten, dass sie laut Liga-Richtlinien das Territorium der Los Angeles Chargers und Los Angeles Rams betreten - deshalb muss das Team mit Einschränkungen leben.

Zwar haben die Raiders rund um die Metropole in Kalifornien viele Anhänger, aufgrund einer besonderen NFL-Regel wird es den Fans aber nicht erlaubt sein, eine Trainingseinheit zu besuchen.

Die Las Vegas Raiders haben sich dazu entschieden, ihr diesjähriges Trainingslager nicht in ihrer Facility zu verbringen, sondern in der Nähe von Los Angeles.

Die Las Vegas Raiders halten ihr Trainingslager in der Nähe von Los Angeles ab - was aufgrund einer NFL-Richtlinie vor allem für die Fans nicht ohne Folgen bleibt.

Das Wichtigste in Kürze

Raiders von Rams und Chargers ausgebremst

"Jeder Verein hat ein exklusives Heimspielgebiet, das sich von den Außengrenzen der Stadt, in der die Franchise ansässig ist, 75 Meilen in alle Richtungen erstreckt. Wenn ein anderer Verein sein Preseason-Trainingslager innerhalb dieses exklusiven Gebiets abhält, kann es nicht lokal vermarktet werden", heißt es laut "ESPN" in den NFL-Richtlinien.

Das Raiders-Camp steigt in Costa Mesa, etwa 40 Meilen von der Innenstadt von L.A. entfernt. Die Rookies sind bereits vor Ort, die erfahrenen Spieler werden derweil am Dienstag erwartet.

Übrigens: Chargers und Rams hätten den Raiders die Erlaubnis erteilen können, ihren Trip nach Los Angeles zu vermarkten und Fans willkommen zu heißen, haben dies laut Raiders-Owner Mark Davis aber verhindert.

"Es wäre schön, wenn alle Fans dort sein könnten, aber was soll's. Chargers und Rams haben nun einmal diese Möglichkeit", erklärte er bei "ESPN".