Green Bay Packers und Jordan Love: Die Liebe wird heißer

Butt-Fumble

In großer Erinnerung bleibt allen NFL-Fans diese Szene: Quarterback Mark Sanchez verlor in der Thanksgiving-Partie 2012 zwischen den New York Jets und den New England Patriots das Ei, als er in den Hintern eines Mitspielers lief. Der "Butt-Fumble" war monatelang in diversen Fail-Highlights zu sehen. © Getty