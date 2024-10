New York Jets: Haason Reddick unterschreibt angepassten Vertrag

Damit endet eine monatelange Diskussion um den Kontrakt des Neuzugangs von den Philadelphia Eagles, der in der Offseason per Trade zu den Jets kam und bisher aufgrund von Vertragsstreitigkeiten nicht für das Team aufgelaufen war.

Die New York Jets dürfen sich über Verstärkung im Pass Rush freuen. Routinier Haason Reddick und die Franchise haben sich auf einen angepassten Einjahres-Vertrag geeinigt.

Das Wichtigste in Kürze

Haason Reddick vor Debüt

Reddick soll am bereits laufenden Spieltag eingreifen, die Jets treffen am Sonntag (18 Uhr im Liveticker) auf die New England Patriots.

"Reddick brennt schon auf das Spiel", ließ Head Coach Jeff Ulbrich im Rahmen einer Pressekonferenz verlauten. Die Jets können Reddicks Hilfe dringend benötigen. Aktuell steht das Team um Quarterback Aaron Rodgers bei einer Bilanz von 2-5.

Reddick kommt in seiner Karriere auf bislang 58 Sacks und soll den Pass Rush befeuern.