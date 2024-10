Er durchlief die Chemotherapie und beendete diese im Mai. Nun könnte er erstmals seit der Diagnose wieder in einem NFL-Spiel auf dem Rasen stehen.

Feel-Good-Geschichte in der NFL ! Die Houston Texans haben Dylan Horton zurück in den Kader geholt. Der Youngster hat eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich.

Horton wurde 2023 von den Texans in der vierten Runde ausgewählt.

Er bestritt in seiner ersten NFL-Saison zehn Spiele, in denen er 13 Tackles, zwei Quarterback-Hits und einen Fumble Recovery erzielte, ehe er sich im November in Behandlung begab.