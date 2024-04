Anzeige

Die Houston Texans sind für Stefon Diggs das dritte Team in der NFL. Und zugleich das erste, für das er nicht mit der Trikotnummer 14 aufläuft.

Bei Stefon Diggs ist nach dem Trade von den Buffalo Bills zu den Houston Texans so ziemlich alles neu. Das Team, die Mitspieler und Coaches - und die Division.

Aber auch der Vertrag und die Trikotnummer. Denn die Texaner haben den Kontrakt des Passempfängers so angepasst, dass er nur für diese Saison gültig ist. 22,5 Millionen US-Dollar bringt ihm diese Umstrukturierung ein.

100.000 US-Dollar muss Diggs derweil laut Aaron Wilson vom TV-Sender "KPRC 2" an Jimmie Ward zahlen. Für dessen Rückennummer 1. Die trug der Neu-Texan zuletzt im College für die Maryland Terrapins. In der NFL lief er dagegen mit der 14 auf – sowohl bei den Minnesota Vikings als auch bei den Bills.

Kurios: Während seiner vier Jahre in Orchard Park war die Trikotnummer 1 nur in der Saison 2021 belegt – von Emmanuel Sanders. Da hätte Diggs sie also für lau tragen können.