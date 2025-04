NFL: Eli Manning will bei den New York Giants einsteigen

Wie "Bloomberg" berichtet, sucht Manning aktuell Personen für eine Investoren-Gruppe, die gemeinsam Anteile in Höhe von zehn Prozent an der Franchise übernehmen werden. Diese Anteile wurden zu Jahresbeginn zum Verkauf angeboten.

Eli Manning will zurück zu den New York Giants !

Ex-NFL-Quarterback und Giants-Legende Eli Manning will gemeinsam mit einer Investoren-Gruppe bei den New York Giants einsteigen. Billig wird das nicht.

New York Giants: Eli Manning will nur in ein Team investieren

Bereits Anfang des Jahres kündigte Eli Manning sein Interesse an einer Beteiligung an den Giants an. "Es gibt wahrscheinlich nur eine Franchise, in die ich gerne einsteigen würde. Das ist die Mannschaft, für die ich 16 Jahre lang gespielt habe", sagte er gegenüber "GNBC".

1925 wurden die New York Giants gegründet. Seitdem gilt die Mara-Familie als Besitzer. Ein interner Zwist sorgte 1991 dafür, dass 50 Prozent der Anteile an die Tisch-Familie verkauft wurden.